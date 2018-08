Verlierer des Tages Billy Bob Thornton: Immobilien-Pech

Da der Oscar-Gewinner keinen Käufer für den gewünschten Preis von 2,35 Millionen Dollar finden konnte, musste er nun angeblich Abstriche machen und das Strandhaus mit drei Badezimmern und vier Schlafzimmern für 2,1 Millionen Dollar abgeben. Thornton lebt inzwischen mit seiner sechsten Ehefrau Connie Angland (53) in einem kleineren Anwesen in Mandeville Canyon in der Nähe von Santa Monica.