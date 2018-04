Bill Cosby war am Donnerstag schuldig gesprochen worden, im Jahr 2004 die ehemalige Universitätsmitarbeiterin Andrea Constand zunächst unter Drogen gesetzt und anschließend missbraucht zu haben. In einer außergerichtlichen Einigung zahlte Cosby vor mehr als zehn Jahren bereits 3,38 Millionen Dollar an Constand. Das Strafmaß steht noch aus. Aktuell steht Cosby unter Hausarrest.