Verlierer des Tages Ariana Grande: Zu wild im Auto

Da war wohl jemand zu wild beim Singen! US-Sängerin Ariana Grande (25, "Dangerous Woman") nahm mit dem Moderator James Corden (39) eine neue "Carpool Karaoke"-Folge für seine Talksendung "The Late Late Show" auf. Beim Dreh verletzte sich die 25-Jährige an ihrer Hand. Zum Glück ist es anscheinend nicht so schlimm, denn auf Twitter machte sie sich selbst darüber lustig.