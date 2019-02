Verlierer des Tages Ariana Grande: Neuer Spott

Popstar Ariana Grande (25, "Thank U, Next") wollte eigentlich mit einem japanischen Schriftzeichen ihre neue Single "7 Rings" feiern. Doch in das Tattoo auf ihrer Handfläche hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Social-Media-User erklärten ihr, nachdem sie ein Foto davon gepostet hatte, dass ihr neuer Körperschmuck übersetzt offenbar so viel wie "kleiner Holzkohlegrill" bedeute. Die 25-Jährige ließ das Tattoo mittlerweile korrigieren, doch auch dafür erntet sie Spott.