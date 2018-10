Verlierer des Tages Anthony Kiedis: Platzverweis

Er fiel unangenehm durch Zwischenrufe auf und stürmte sogar auf das Spielfeld. Als diverse Basketballer der gegnerischen Houston Rockets suspendiert wurden und Kiedis den vom Platz gehenden Spielern hinterherpöbelte, ergriffen die Schiedsrichter die Chance und schickten den aufgebrachten Fan gleich mit. Die L.A. Lakers werden sich über solche Fans, selbst wenn es sich um ein prominentes Gesicht handelt, nicht gerade freuen. Die Basketballer haben aber noch einen Super-Fan unter den Stars, der sich gelassener gibt: Jack Nicholson ließ einst in seine Verträge schreiben, dass er an Tagen, an denen das Basketball-Team Heimspiel hat, nicht drehen muss.