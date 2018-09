Verlierer des Tages Angela Bassett blamiert sich

Einen ungewöhnlichen Namen richtig auszusprechen, kann auch Kameraprofis wie Schauspielerin Angela Bassett (60, "Black Panther") ins Schleudern bringen. Die 60-Jährige verkündete bei den Emmy Awards 2018 die Gewinnerin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie". Der Preis ging an Rachel Brosnahan (27). Während der Vorname des "The Marvelous Mrs. Maisel"-Stars kein Problem darstellte, stockte Bassett einige Sekunden, ehe sie auch ihren Nachnamen ins Mikro hauchte - allerdings falsch ausgesprochen - wie Videoaufnahmen zeigen.