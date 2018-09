Verlierer des Tages Amber Rose: Ring verloren

Der Ring, den Amber Rose im März 2012 von Wiz Khalifa an den Finger gesteckt bekommen hatte, kostete 150.000 Dollar (umgerechnet rund 129.000 Euro). Die beiden heirateten 2013, trennten sich jedoch nach einem gemeinsamen Ehejahr. Warum also traurig sein über den Verlust? Amber Rose wollte den Ring laut dem US-Portal an den gemeinsamen Sohn Sebastian (5) weitergeben.