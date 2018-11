Verlierer des Tages Alexander Skarsgård hatte kein Zuhause

Dass Alexander Skarsgård (42, "Legend of Tarzan") ein so gefragter und viel beschäftigter Schauspieler ist, hat in den letzten Jahren seinen Tribut gefordert. Wie der Schwede im Interview mit "Entertainment Weekly" verraten hat, lebte er in den letzten zwei Jahren wohl aus dem Koffer - ohne ein eigenes Zuhause zu haben.