Verlierer des Tages Ärger für Spike Lee?

Der 2016 verstorbene Sänger Prince und Spike Lee hatten sich für das Projekt zusammengetan, Prince steuerte den Titelsong für den Soundtrack bei, so das US-Promiportal. "TMZ" berichtet unter Berufung auf Gerichtsunterlagen weiter, dass der Künstler James Brandon 1993 einen Song aufgenommen haben will, der zu Spike Lee gelangt sei. Das Stück von Prince soll angeblich Ähnlichkeiten mit diesem Lied haben, so der Vorwurf. Mit der Klage will Brandon offenbar erreichen, an den Einnahmen aus dem Song beteiligt zu werden.