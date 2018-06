Verlierer des Tages Abfuhr für Melissa McCarthy

Das Leben als Hollywood-Star hat im Alltag mit Sicherheit einige Vorzüge. Doch auch das hat seine Grenzen - was nun Schauspielerin Melissa McCarthy (47, "Mike & Molly") am eigenen Leib erleben musste. Wie "Page Six" berichtet, hat die 47-Jährige vom beliebten italienischen Restaurant Rao's in New York eine Abfuhr kassiert: Sie bekam keinen Platz!