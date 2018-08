Verlierer des Tages 50 Cent sorgt für Stromausfall

Rapper 50 Cent (43, "Candy Shop") weiß nach wie vor, wie man eine Party schmeißt. Jüngst sorgte er dabei jedoch für Chaos in einem Stadtteil von Los Angeles. Am Wochenende feierte Curtis Jackson, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, seine neue Champagner-Marke in einem Club in West Hollywood und verursachte einen Stromausfall, wie "Page Pix" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet.