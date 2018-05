Verliebt wie eh und je Zum Hochzeitstag: Kim Kardashian veröffentlicht ungesehenes Paar-Bild

"Vier Jahre und die Ewigkeit haben wir noch vor uns", schreibt Kim Kardashian West (37) zu einem verliebten Pärchenbild auf Instagram. Der Grund: Am heutigen Donnerstag feiern sie und Ehemann Kanye West (40, "Gold Digger") ihren vierten Hochzeitstag. Auch der romantische, bis dato noch ungesehene Schnappschuss scheint an ihrem großen, gemeinsamen Tag entstanden zu sein. Im weißen Spitzen-Kleid kuschelt sich die 37-Jährige darauf an ihren Liebsten, während dieser lässig den Arm um sie gelegt hat und in die Kamera blickt.