"Verliebt, verlobt, verheiratet" Blitzhochzeit bei Bert Wollersheim in Dänemark

"Ab jetzt sind wir Mann und Frau"

Ginger Costello zeigte sich auf ihrem Instagram-Account überglücklich über ihren Bund fürs Leben. Zu zwei Hochzeitsfotos, die sie in ihrem freizügigen Brautkleid an der Seite ihres frischgebackenen Ehemannes zeigen, schrieb sie: "So ab jetzt sind wir Mann und Frau" und "Verliebt verlobt verheiratet". Wollersheim postete ebenfalls ein Hochzeitsfoto und teilte seinen Fans mit: "All You Need Is Love" (auf Deutsch: Alles, was du brauchst, ist Liebe).