Verliebt in Amsterdam, The Wall, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL, The Wall, Gameshow

Bei "The Wall" spielen pro Folge zwei Kandidatenpaare um das ganz große Geld. Mittelpunkt der Show ist eine zwölf Meter hohe Wand, an der sich alles entscheidet: Werden die Kandidaten steinreich oder gehen sie mit leeren Händen? Das obere Ende der Wand ist in sieben Positionen aufgeteilt, aus denen Bälle herunterfallen. Beim Fallen wird die Richtung der Bälle durch ein in der Wand befindliches Gitternetz aus Stäben zufällig und unvorhersehbar abgelenkt. Am unteren Ende der Wand befinden sich 15 Geldboxen mit unterschiedlichen Geldwerten, in die die Bälle fallen.