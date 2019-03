München - Bitter! Der FC Bayern muss beim Gastspiel in Freiburg auf Manuel Neuer und David Alaba verzichten. Wie der Rekordmeister per Twitter mitteilte, steht Manuel Neuer wegen muskulärer Probleme an der linken Wade nicht im kader gegen die Freiburger. David Alaba fehlt aufgrund muskulärer Beschwerden im Oberschenkel.