Aus Manchester würde weiter keine genaue Diagnose vorliegen, teilte der FC Bayern am Mittwoch auf AZ-Nachfrage mit. Auch drei Tage danach nicht? Warum? Die "Bild"-Zeitung berichtete, dass sich in Sanés Knie noch freie Flüssigkeit befinden würde. Deshalb könne man nicht feststellen, um welche Verletzung es sich genau handele.

Ob Donnerstag endlich Klarheit herrscht? Dann soll endgültig feststehen, wie schlimm es Sané erwischt hat und ob er womöglich operiert werden muss. Um 18 Uhr schließt jedenfalls das Transferfenster in der englischen Premier League. Falls ManCity also noch einen Ersatz für Sané verpflichten will, muss dies am Donnerstag geschehen.

Sané-Deal hat Priorität: Vorstand nicht am Tegernsee

Womöglich hält sich der Klub von Trainer Pep Guardiola auch deshalb mit öffentlichen Äußerungen zu Sané zurück, um die eigene Verhandlungsposition bei einem neuen Spieler und dessen Klub nicht zu schwächen. Verkaufen kann City Sané aber noch bis zum 2. September an den FC Bayern – erst dann ist die Wechselperiode in der Bundesliga beendet.

Der Vorstand der Münchner um den Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge wird in dieser Woche nicht im Trainingslager am Tegernsee erwartet. Der Sané-Deal erfordert alle wichtigen Kräfte. Bei der Ablösesumme muss mit ManCity, das rund 150 Millionen Euro fordert, hart gerungen werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Bayern Sané selbst bei einer schweren Verletzung verpflichten. Es geht um einen Star für die Zukunft. Und um Prestige.

Lewandowski fordert erneut weitere Verstärkung

Dabei wäre eigentlich umgehend Verstärkung in der Offensive notwendig. Das sagen auch die Anführer der Mannschaft. "Ich denke, dass wir noch drei neue Spieler brauchen", sagte Robert Lewandowski der "Sport Bild". Lewandowski hatte schon während der US-Tour neue Stars gefordert. "Wir brauchen – auch wenn Sané kommt – einen weiteren Außenstürmer", ergänzte der Angreifer nun.

Zudem wünscht sich der Torjäger "vielleicht einen Sechser oder einen offensiven Spieler für das Zentrum". Kapitän Manuel Neuer wird ebenfalls langsam ungeduldig. "Ich denke, dass unsere Verantwortlichen ihre Arbeit so erledigen werden, dass wir wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft haben, die Champions-League-Sieger werden kann", sagte der Torhüter. "Das ist mein Ziel und mein Anspruch."

