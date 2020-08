Den einzigen Test hatten die Bayern am Freitag mit 1:0 gegen Olympique Marseille gewonnen. In der Champions League steht am Samstag (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an. Nach einem 3:0 vor der Corona-Pause in London haben die Bayern beste Chancen auf das Weiterkommen. Dann stünde das Finalturnier vom 12. bis 23. August in Lissabon an.