Verletzung im letzten Spiel Bayern-Basketballer bangen um Kapitän Barthel

München - Der Schreck bei den Basketballern des FC Bayern saß auch am Tag nach dem Schockmoment am Sonntagabend beim 102:91 gegen Bonn noch tief. Der bange Blick richtete sich auf die Untersuchungen, die am Montag Aufschluss über die Schwere der Knieverletzung geben sollten, die Danilo Barthel in der Partie erlitten hatte. Die genaue Diagnose wollten die Bayern auf Nachfrage allerdings noch nicht bekannt geben, kündigten das aber für den heutigen Dienstag an.