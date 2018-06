Laut kolumbianischen Medien will der Verband in dieser Sache erst am Samstag etwas offiziell verkünden, weil die Ärzte erst nach 48 Stunden eine Diagnose fällen würden. Ein James-Einsatz im K.o.-Duell gegen England am Dienstag (20.00 Uhr MESZ) sei aber höchst fraglich. "Wir müssen abwarten und hoffen, dass wir gute Nachrichten bekommen", sagte Pekerman. Ohne James wird es gegen die Three Lions schwer, das weiß auch Pekerman: "England hat ein junges Team mit viel individueller Qualität."