Börse in Frankfurt Zinsanstieg in USA drückt an der Börse auf die Stimmung

Steigende Zinsen in den USA haben den Anlegern am Dienstag den Appetit auf Aktien verdorben. Als am Nachmittag die Rendite der wegweisenden zehnjährigen US-Papiere erstmals seit mehr als vier Jahren über 3 Prozent kletterte, traten die Aktienkurse den Rückzug an.