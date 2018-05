Bundestrainer Joachim Löw plant fest mit Neuer für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Zum vorläufigen Aufgebot, das Löw am 15. Mai benennen wird, dürften wegen Neuers Situation neben seinem Kapitän und der Nummer zwei Marc-Andr ter Stegen in Bernd Leno und Kevin Trapp zwei weitere Torhüter gehören. Zur Mission Titelverteidigung darf Löw im 23er-Kader nur drei Keeper mitnehmen.