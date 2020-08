Verleihung im Oktober "Der Deutsche Comedypreis": Das sind die Neuerungen in diesem Jahr

Im Juni wurde bereits bekannt, dass "Der Deutsche Comedypreis" 2020 nicht mehr bei RTL, sondern in Sat.1 zu sehen sein wird. Nun hat der Sender erste Einzelheiten zur Ausstrahlung bekanntgegeben. Der Award wird am Freitag, 02. Oktober 2020, live ab 20:15 Uhr in Sat.1 verliehen.