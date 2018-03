Verleihung am 27. April Deutscher Filmpreis: "3 Tage in Quiberon" erhält zehn Nominierungen

Wer wird beste(r) Hauptdarsteller(in)?

Atef, Akin und Grisebach konkurrieren außerdem in der Kategorie "Beste Regie" um eine Lola. Als beste Hauptdarstellerin könnte "3 Tage in Quiberon"-Star Marie Bäumer abräumen, zu den Nominierten in derselben Kategorie zählen aber auch Diane Kruger ("Aus dem Nichts") und Kim Riedle ("Back for Good"). Bäumers Kollegin Birgit Minichmayr ("3 Tage in Quiberon") ist in der Kategorie "Beste Nebenrolle" nominiert, genau wie Corinna Kirchhoff für ihre Darbietung in "Casting" und Sandra Hüller für ihre Rolle in "In den Gängen".

Und wie sieht es bei den männlichen Hauptrollen aus? Hier sind Andreas Lust ("Casting"), Oliver Masucci ("Herrliche Zeiten") und Franz Rogowski ("In den Gängen") für einen Filmpreis nominiert. Die beste männliche Nebenrolle könnten die "3 Tage in Quiberon"-Darsteller Robert Gwisdek oder Charly Hübner gewinnen, oder aber Alexander Fehling für "Der Hauptmann".

Filmpreis für "Fack ju Göhte 3"

Zwei Lola-Gewinner stehen schon jetzt fest: Schauspieler und Regisseur Hark Bohm erhält bei der Verleihung den Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Deutschen Film. Zudem bekommt Autor und Regisseur Bora Dagtekin einen undotierten Preis für den "besucherstärksten deutschen Film des Jahres" überreicht. Seine Komödie "Fack ju Göhte 3" lockte über sechs Millionen Besucher ins Kino. Moderiert wird der Deutsche Filmpreis, der im Palais am Funkturm in Berlin verliehen wird, von Schauspieler Edin Hasanovic.