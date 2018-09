Oberschleißheim - Der Ort liegt in der Einflugschneise zum Flughafen. Drei Autobahnen umgeben Oberschleißheim. "Es reicht! Lärm macht krank!", protestieren jetzt wütende Bürger. Zur Demonstration am Freitag, 28. September, ruft das parteiübergreifende "Aktionsbündnis gegen noch mehr Lärm in Oberschleißheim und im Münchner Norden" auf. Kritikpunkt ist die Verlegung der Bayerischen Polizeihubschrauberstaffel vom Flughafen München an den Flughafen Oberschleißheim. Der Flughafen Oberschleißheim zählt schon 2500 Helikopter-Flüge pro Jahr. 3500 Flüge im Jahr sollen dazukommen, wenn die Regierung von Oberbayern ihre Pläne verwirklicht. Heikel: Die neue Heli-Staffel hebt mitunter auch nachts zu Sucheinsätzen ab und wird neuen Lärm in Wohngebieten des Münchner Nordens verursachen.