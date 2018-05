Wie ist Lewandowskis Standing im Team? Aus der Mannschaft dringt recht wenig Kritik nach außen. Lewandowski gehört keiner der verschiedenen Gruppen im Team fest an, am engsten ist er noch der Spanien-Südamerika-Connection plus Franck Ribéry und David Alaba verbunden. Im Februar wurde Lewandowski im Training von Mats Hummels gerüffelt und für seine Einstellung kritisiert. Klar ist, dass Auftritte wie in Köln sein Ansehen im Team nicht verbessern. Zumal er seine Mitspieler schon zum Ende der Vorsaison kritisiert hatte für angeblich zu wenige Torvorlagen.

Wie wichtig ist er für Bayern wirklich? 40 Tore erzielte Lewandowski in 46 Pflichtspielen dieser Saison, keine Frage: Das ist ein Topwert. Insgesamt sind es 150 Tore und 34 Vorlagen in 193 Spielen, seit Lewy 2014 zu Bayern wechselte. Vorwurf zuletzt: Der Stürmer treffe in den wichtigen Partien der Champions League zu selten. 28 Treffer sind es in 44 Spielen für Bayern. Er führte den Klub noch in kein einziges Champions-League-Finale.

Lewandowski: Sein Marktwert liegt bei 90 Millionen

Was würde ein Verkauf Bayern einbringen? Lewandowskis Marktwert wird auf 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) geschätzt. Bei einem Verkauf würde er Bayern wohl sogar mehr als 100 Millionen einbringen, da er noch einen Vertrag bis 2021 besitzt. Er wäre der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Für die Top-Klubs in England (Manchester United, Manchester City, FC Chelsea) wäre eine Rekordablöse machbar, ebenso für Real Madrid und Paris Saint-Germain.

Welche Alternativen hat Bayern? Neben Lewy steht mit Sandro Wagner nur ein Mittelstürmer im Kader. Aus Hamburg könnte im Sommer Talent Fiete Arp (18) nach München kommen. Zweifellos: Geht Lewandowski, braucht es einen Knaller-Ersatz. Bayern wird dabei auch die Wünsche des neuen Trainers Niko Kovac berücksichtigen.

Die gehandelten Paulo Dybala (24, Juventus, 100 Millionen Euro Marktwert), Antoine Griezmann (27, Atlético Madrid, 100 Millionen), Alvaro Morata (25, FC Chelsea, 65 Mio.), Edinson Cavani (31, PSG, 60 Mio.) oder Harry Kane (24, Tottenham, 120 Mio.) wären sündhaft teuer. Aber um die Champions League zu gewinnen, ist ein Spieler dieses Kalibers unabdingbar.