Beim FC Bayern herrscht ohnehin Uneinigkeit über die Zukunft von Boateng. Während Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß den Nationalspieler gerne von der Gehaltsliste streichen würden, setzten sich seine Mitspieler in den letzten Wochen immer wieder für einen Verbleib des Weltmeisters von 2014 ein. Auch Trainer Niko Kovac hätte den gebürtigen Berliner in der kommenden Saison gerne weiter in seinen Reihen und ließ in sowohl beim Pokalsieg gegen Drochtersen-Assel als auch zum Bundesliga-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim von Beginn an ran. Nach dem Sieg gegen die Kraichgauer betonte der Kroate erneut, mit seinem Personal in der Innenverteidigung zufrieden zu sein. "Drei Weltklasse-Innenverteidiger! Ich wäre sehr froh, wenn ich diese drei Spieler weiter hätte und uns keiner mehr verlässt", sagte der Bayern-Coach.