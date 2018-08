Verkündung per Zeitungsannonce Ellie Goulding und Caspar Jopling haben sich verlobt

Seit rund 18 Monaten sind Sängerin Ellie Goulding (31, "Delirium") und der Kunsthändler Caspar Jopling (26) nun schon ein Paar. Und nun gehen die beiden den nächsten Schritt: Sie haben sich verlobt. Das verkündeten sie in der Zeitung "The Times" ganz klassisch per Annonce. Jopling und Goulding zogen erst vor wenigen Wochen in New York zusammen. Dennoch soll Goulding die Hälfte ihrer Zeit in London verbringen, um an ihrem neuen Album weiterzuarbeiten.