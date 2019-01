Ihren Freund Alex Sch. möchte sie (noch) nicht in der Öffentlichkeit vorstellen. "Mein Bussibär kam unerwartet in mein Leben, hat mir geholfen, dass ich nicht Schluss machen musste", sagt Sibylle Rauch. Die Erotik-Ikone freut sich aber auf neue mediale Aufmerksamkeit im Dschungelcamp, doch sie hat auch große Sorgen, wie sie RTL erzählt: "Durch meine vielen Schönheits-OPs und künstliche Zähne sehe ich auch Nachteile. Ich hoffe, dass ich in einer Dschungelprüfung z.B. die Fischaugen beißen kann. Ganz ehrlich."