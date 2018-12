Haldenwang - Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 19-Jährige am Samstag mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen entgegenkommenden Sportwagen. Die Verursacherin sowie der 47 Jahre alte Porsche-Fahrer und dessen 14 Jahre alte Begleiterin kamen schwer verletzt in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 130 000 Euro.