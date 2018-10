Verkehrschaos durch B15-Sanierung Autofahrer sind gefrustet

Vor etwas mehr als drei Wochen fuhr Kathi Brunnhuber auf Kur: Die sanierte Industriestraße vor ihrer Wohnung in Ergolding war damals zwar schon befahrbar, es fehlten jedoch die Fahrbahnmarkierungen. Die fallen der Ergoldingerin bei ihrer Rückkehr als erstes auf - und natürlich das erhöhte Verkehrsaufkommen, das mit der B 15-Umleitung einhergeht. Beklagen will sich Kathi Brunnhuber nicht: "Ich bin seit 30 Jahren in Ergolding - da gewöhnt man sich dran."