In zwei Fällen bleibt der Richter aber beim Anklagevorwurf. Die Zeugin habe glaubhaft versichert, dass ihr Lell Ende 2016 Kokain angeboten habe. Dass bei der Durchsuchung Spuren des Rauschgifts in Lells Haus gefunden wurde, passt da ins Bild. Dudek folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 500 Euro. Ob Lell gegen das Urteil in Berufung gehen wird, bleibt am Freitag noch offen.