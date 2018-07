Verhängnisvolle Nähe, Mensch Dave!, ... TV-Tipps am Donnerstag

In "Verhängnisvolle Nähe" (3Sat) jagen Kommissarin Meister und ihr eigenwilliger Kollege einen Serienmörder. Eddie Murphy ist in "Mensch, Dave!" (kabel eins) ein Raumschiff in Menschenform. Außerdem startet "Curvy Supermodel" (RTL II) in die dritte Staffel.