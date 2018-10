Der DGB hat nämlich auch "erhebliche Missstände in der Ausbildung" gefunden. Viele Auszubildende müssen demnach überlange Arbeitstage überstehen, ausbildungsfremde Arbeiten verrichten und auch in ihrer Freizeit für den Arbeitgeber erreichbar sein.

Kleines Zimmer, Bett, Schrank – schon das ist schwer in München

Ein gutes Fünftel arbeite in Schichtarbeit – die Hälfte davon mit Wechselschichten in der Woche (abwechselnd Früh-, Spät- oder Nacht- oder Tagschicht) und immerhin 10,6 Prozent in einem Teilschichtsystem (morgens arbeiten, Pause, abends arbeiten). Die große Bedeutung von Schichtarbeit in manchen Ausbildungen will der DGB ändern. Er fordert: gar keine Schichtarbeit für Azubis, außer in Ausnahmefällen. Immerhin befänden sich die teilweise Minderjährigen in einem Lernverhältnis, seien keine Angestellten.

Das bedeutet auch, dass die Unternehmen den Azubis keinen Mindestlohn zahlen müssen. Laut Andro Scholl, Bezirksjugendsekretär des DGB Bayern, liegt die durchschnittliche Vergütung bei etwas mehr als 600 Euro im Monat – "mit Ausreißern nach oben und unten".# Für Azubis in München bedeutet das noch einmal mehr Belastung: "Es gibt sehr viele Pendlerinnen und Pendler aus dem Umland, weil der bezahlbare Wohnraum ein Problem ist. Dabei sind deren Erwartungen ja sehr gering: kleines Zimmer, Bett, Schrank", sagt Scholl.

Nach einer Studie der Stadt von 2014 wohnten mehr als 80 Prozent der Azubis noch Zuhause – 90 Prozent wollten gern ausziehen. Das wiederum bedeutet weite Arbeitswege.

Was allerdings nach Scholls Einschätzung ein Vorteil der Millionenstadt ist: "In größeren Betrieben sind Strukturen für Azubis in der Regel schon lange vorhanden. Es gibt einen Betriebsrat, oft eine Jugendausbildungsvertretung. Die Erfahrung mit der Mitbestimmung ist größer."

Der DGB fordert nun die Ausbildungsbetriebe auf, für bessere Bedingungen zu sorgen – kurz: an ihrer Ausbildungsreife zu arbeiten.