Es ist eine kalte Januarnacht im Jahr 1988, als die junge Frau aus dem Raum Offenbach nach einem Discobesuch in Aschaffenburg in ihr Auto steigen will. Plötzlich hält ein Mann ihr einen Schraubenzieher an den Hals und zwingt sie, mit ihm in den Wald zu fahren. Dort wird sie wird mehr als zwei Stunden lang vergewaltigt, von Stichen schwer verletzt, unter Laub verscharrt und nackt im Wald zurückgelassen.