Auslöser der Debatte war der Verein Liesl-Karlstadt-Freunde, dessen Mitglieder sich häufig am gleichnamigen Brunnen treffen, um dort ihr Bier zu trinken. Der CSU zufolge würden sie sich dabei nicht immer friedlich verhalten. "Diese Art der Zusammenkünfte hat Ausmaße angenommen, die nicht mehr hinnehmbar sind", heißt es in dem Antrag. Und weiter: "Sie stören nicht nur den laufenden Marktbetrieb mit ihren Saufgelagen, sondern drohen Händlern Handgreiflichkeiten an, wenn diese sich gegen die Belagerung wehren wollen."