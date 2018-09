Verena Ofarim spricht über neue Liebe Benno

Benno heißt der neue Mann an ihrer Seite und ist Immobilienmakler. Verena Ofarim: "Er ist wie ich ein totaler Trachten-Fan. Er kommt aus Rosenheim und wir haben kürzlich das Rosenheimer Herbstfest besucht, mit seiner Familie. Das Rosenheimer Herbstfest ist wunderschön und mir fast lieber als die Wiesn, da mir die Zelte beim Oktoberfest zu überfüllt sind. Ich persönlich gehe gar nicht so oft aufs Oktoberfest, wenn dann bei schönem Wetter tagsüber nach draußen in einen der Biergärten. Mir gefällt das Grundkonzept des Dirndl-Leihens sehr: Leihen liegt in der heutigen Zeit total im Trend, das sieht man auch am Prinzip Car-Sharing. Zudem habe ich im Lauf meines Lebens habe ich gelernt, dass Besitz auch belasten kann. Man braucht nicht zig Handtaschen und eben auch nicht mehrere Dirndl. Man kann sich das wunderbar leihen. Zudem erreiche ich so eine größere Zielgruppe und ich mag den Aspekt, dass so noch mehr Frauen, die Spaß an meiner Mode haben, meine Dirndl tragen können."