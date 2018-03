Reisinger geht auf ARGE zu

Bevor es allerdings tatsächlich so weit kommt, folgte am Mittwoch eine sanfte Annäherung: Reisinger, der sich auf Nachfrage nicht äußern wollte, trat bei Facebook in die ARGE-Gruppe ein. Und wurde wie folgt begrüßt: "Die ARGE-Führung hofft, dass damit ein erster Schritt des Aufeinander-Zugehens geschaffen wird und sich dadurch in Zukunft das Verhältnis zwischen den gewählten Vereinsvertretern und der ARGE wieder normalisiert." Doch was, wenn die Fronten verhärtet bleiben?

Welcher Weg beschritten wird, entscheidet das höchste Vereinsorgan – die Mitglieder. "Es wird heiß hergehen. Wir erwarten bis zu 3.000 Mitglieder", erklärte Vizepräsident Hans Sitzberger der AZ über die Versammlung. Bevor es im Sommer (an einem Sonntag) zur Sache geht, könnten in einer Sitzung der Vereinsbosse am Freitag die Weichen gestellt werden, wohin der Weg führt. An einem Freitag.

