Kläger: Habe nicht gegen AGB verstoßen

Der Kläger fordert den FC Bayern auf, die von ihm weiterverkauften Tickets nicht weiter zu sperren und die Käufer in das Stadion zu lassen. Er habe mit seinem Geschäft niemals direkt beim FC Bayern die Tickets gekauft. Deswegen dürften die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des FC Bayern festgeschriebenen Maßnahmen bei Weiterverkauf von Tickets, wie Zugangsverbot zum Stadion und Ticketsperre, bei seinen Kunden nicht zur Anwendung kommen. Die AGB seien nur für die Fans gültig, die ihre Karten direkt beim FC Bayern und nicht auf dem Zweitmarkt kauften, so sein Argument. Diese hätten keinen Kaufvertrag mit dem Fußballverein. Für seine Kunden dürfe es daher keine Zugangssperre geben.