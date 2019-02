Neben Beschäftigten aus Museen, Straßen- und Autobahnmeistereien, Studentenwerken, Ämtern, Theatern und der Schlösser- und Seenverwaltung waren auch Angestellte an Uni-Kliniken zu dem Warnstreik aufgefordert. Entsprechend kam es in Krankenhäusern in München, Regensburg und Erlangen zu längeren Wartezeiten. In mehreren Uni-Kliniken wird auch am Mittwoch noch gestreikt.