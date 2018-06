Viersen: Mutter bricht mit Heulkrämpfen zusammen

Die Eltern des getöteten Mädchens stellten am Abend Gedenkkerzen an jenem Ort in dem Park auf, an dem ihre Tochter wenige Stunden zuvor erstochen worden war. Von Weinkrämpfen geschüttelt brach die Mutter auf der Wiese zusammen. Auch der Vater war zum Tatort im "Casinogarten" in der Innenstadt gekommen.