Verdächtiger Ring Justin Bieber und Hailey Baldwin: Haben sie sich verlobt?

Es ist das Liebesgerücht des bisherigen Sommers: Der kanadische Sänger Justin Bieber (24, "Friends") und US-Model Hailey Baldwin (21) sollen sich verlobt haben. Das zumindest mutmaßen Fans, seit am Sonntag Fotos der Blondine mit einem überdimensionalen Diamantring am Finger aufgetaucht sind. Geschossen wurden die Aufnahmen, die in den sozialen Netzwerken kursieren, bei einem gemeinsamen Urlaub der beiden auf den Bahamas.