Verdächtiger Ring am Finger Sind Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bereits verheiratet?

Bild in Instagram-Story sorgt für Gerüchte

Das 25-jährige Model lud am vergangenen Freitag (7. August) ein Foto in der Instagram-Story hoch. Darauf sieht man die Hand ihres Verlobten in ihrer - inklusive dem goldenen Schmuckstück an seinem Ringfinger. Der Fan-Account "broonic_bp" postete den Schnappschuss später ebenfalls. Eine Erklärung suchte man in Peltz' Post vergeblich, weshalb Follower des Paares sofort Spekulationen anstellten, wonach sie und der Beckham-Spross bereits Mann und Frau seien.