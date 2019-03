Verdächtiger Post "Game of Thrones": Sterben Jon Schnee und Daenerys Targaryen?

Allerdings handelt es sich trotz der an die vier Millionen Follower bei besagtem Instagram-Account nicht um das Profil von Peter Dinklage, sondern um das eines Fans. In der biografischen Beschreibung wird deutlich darauf hingewiesen. Dort steht: "I am not Peter Dinklage - Fan account". Zu Deutsch: "Ich bin nicht Peter Dinklage - Fan-Account". Darüber hinaus soll das Foto zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden sein, als die Dreharbeiten der finalen Staffel noch nicht abgeschlossen waren.