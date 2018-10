Verdächtiger festgenommen Steckt ein fanatischer Trump-Anhänger hinter den Briefbomben?

So hatte De Niro immer wieder öffentlich seinen Unmut über Trump bekundet. Erst gestern war an ein Restaurant, das sich in Besitz des Oscar-Stars befindet, ein Sprengsatz in einem Paket verschickt worden. Laut des Berichts habe man an einem Automobil, das dem vermeintlichen Täter gehören soll, unzählige Bilder von Trump gefunden. Aber auch von Hillary Clinton und Dokumentar-Filmemacher und Trump-Nemesis Michael Moore (64), um deren Köpfe Fadenkreuze gemalt wurden.