Verbraucherschützerin im Interview Diesel-Einigung der GroKo: "Ergebnisse sind enttäuschend"

Kaufprämie und Katalysator soll es nur für diejenigen geben, die in den Städten wohnen, die von Fahrverboten betroffen sind. Auch Bewohner von angrenzenden Landkreisen sollen profitieren. Sehr viele Dieselfahrer bekommen aber nichts.

Uns geht es um eine Lösung für diejenigen, die jetzt oder demnächst mit ihrem Diesel nicht mehr in bestimmte Städte fahren dürfen. Die Frage der Manipulation und der illegalen Abschaltvorrichtungen wird von den Gerichten geklärt – das hat also mit den Fahrverboten erst mal nichts zu tun.