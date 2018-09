Eltern: "Was wir im Lkw an Alkohol mitführen, ist unsere Sache"

Jugend-Abteilungsleiterin Schierhölter-Otte sah neben den Landesverbänden gerade auch die Eltern in der Pflicht. "Wir haben vernünftige Eltern, die das so sehen wie wir", sagte sie. "Wir haben aber leider auch Eltern, die sagen: 'Das geht euch nichts an als Verband. Wir erziehen unsere Kinder selber. Und was wir im Lkw an Alkohol mitführen, ist unsere Sache.'"