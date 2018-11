Das Studentenwerk München hat mit der Mensa in der Leopoldstraße in diesem Jahr drei von vier möglichen Sternen erhalten. Um es auf die Bestenliste von PETA zu schaffen, müssen bestimmte Bewertungskriterien erfüllt sein: Täglich mindestens ein veganes Gericht, Pflanzenmilch in den Mensen/Cafeterien und die Schulung des Personals im Umgang mit veganem Essen, um mit Fachwissen richtig beraten zu können.