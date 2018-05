So stand Kampl in der Startelf gegen den VfL Wolfsburg, zeigte eine solide Leistung. "Heute ist einfach ein perfekter Tag", sagte Kampl nach dem 4:1 (2:0) gegen die Niedersachsen. Und am Sonntagvormittag ließ er das Auslaufen weg und düste wieder in Richtung Solingen. "Jetzt geht's direkt zu meiner kleinen Familie", sagte Kampl, der vorerst wohl des Öfteren auf der Autobahn Zeit verbringen wird - insgesamt legte er allein in den vergangenen drei Tagen 1.500 Kilometer zurück.