Küblböck wollte alleine reisen

Zudem sei Daniel entgegen mancher Berichte "alleine und ohne Begleitung an Bord der AIDAluna gegangen. Er wollte diese Reise alleine unternehmen." Dies sei aber nicht im Sinne der gesamten Familie gewesen: "Wir haben uns durch seine plötzliche Wesensveränderung, die sich in den letzten Wochen in vielen Facetten gezeigt hat, große Sorgen gemacht und so habe ich alles daran gesetzt, diese Reise zu verhindern." Weil man ihm aber die Teilnahme nicht verbieten konnte, habe Günter Küblböck "schon im Vorfeld die Verantwortlichen des Schiffes darum gebeten, ein besonderes Auge auf Daniel zu haben", heißt es in dem Text.