Vater des Babys noch nicht bekannt Francesca Eastwood erwartet ein Kind

Wer der Vater des ungeborenen Babys ist und wann das Kind das Licht der Welt erblicken wird, ist bislang noch nicht bekannt. Francesca Eastwood heiratete im Jahr 2013 Jordan Feldstein, den Bruder des Schauspielers Jonah Hill (34, "War Dogs"), in Las Vegas. Nur eine Woche später wurde die Ehe annulliert. Feldstein starb im Alter von 40 Jahren im Dezember 2017 an einer Thrombose in seinem Bein.